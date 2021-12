CAC 40: des échanges typiques d'avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir pratiquement inchangée mercredi matin, les investisseurs évitant de prendre de nouvelles positions à quelques heures des décisions très attendues de la Fed.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance décembre - se replie de 1,3 point à 6893,2 points, annonçant une entame de séance prudente.



Le marché parisien avait terminé dans le rouge hier soir (-0,7%) suite à la publication de chiffres de l'inflation américaine ayant constitué une très mauvaise surprise à la veille du communiqué de la Réserve fédérale.



Les marchés attendent désormais de savoir quelle tonalité la banque centrale américaine compte employer face à la remontée des tensions inflationnistes.



Le communiqué de l'institution est attendu à 20h00 (heure de Paris) et la conférence de presse de son président, Jerome Powell, se tiendra une demi-heure plus tard.



Compte tenu de la flambée des prix, la Fed devrait encore réduire ses rachats d'actifs et commencer à préparer sérieusement les esprits à plusieurs hausses de taux l'an prochain.



Les anticipations tablent désormais sur trois hausses de taux en 2022 suivies de trois autres en 2023, pour un loyer de l'argent qui devrait atteindre 2% à horizon 2024.



En attendant le verdict de la Réserve fédérale, les investisseurs vont prendre connaissance dans la journée de nombreuses statistiques aux Etats-Unis, dont les chiffres des prix à l'importation et des ventes de détail.



Ils suivront également l'indice Empire State de la Fed de New York et les stocks des entreprises.



Pour bon nombre d'analystes, les annonces de la Fed constituent le dernier obstacle de l'année avant le déclenchement du traditionnel 'rally de Noël'.



Le CAC affiche pour le moment un gain annuel de plus de 24%, mais l'indice-vedette semble désormais bloqué sous sa zone de résistance majeure des 7000 points.



'A ce stade, l'indice CAC 40 semble voué à stagner encore quelque temps', préviennent les équipes de Kiplink Finance, qui mettent en garde contre un éventuel enfoncement du support des 6890 points.



A l'approche de la dernière séance des quatre sorcières de l'année, prévue vendredi, la société de Bourse juge fort probable que le marché parisien renoue avec une forte volatilité et des volumes conséquents.