CAC 40 : des atermoiements malgré les records à Wall Street

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse mardi matin, interrompant de nouveau son rally d'automne après l'épisode de consolidation sans intensité de la semaine passée. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - abandonne trois petits points à 5920 points, annonçant une ouverture prudente. En reprenant plus de 0,5% à 5925 points hier, le marché parisien a pratiquement effacé ses pertes de la semaine dernière, mais n'est pas parvenu à finir au plus haut du jour, malgré la rafale de records signée à Wall Street. Les marchés d'actions américains ont en effet réalisé un nouveau carton plein de records lundi à New York, en terminant non seulement à leurs zéniths du jour, mais aussi de l'histoire. Les investisseurs ont été encouragés par un article du quotidien chinois 'Global Times' affirmant que les Etats-Unis et la Chine seraient 'sur le point de s'entendre sur un accord de phase 1'. Des promesses répétées depuis la fin du mois de septembre, mais qui tardent à se concrétiser. 'C'est vrai, ces informations sont plutôt vagues, mais les investisseurs considèrent dans l'immédiat que l'absence d'escalade en pleine crise de Hong Kong constitue déjà en soi une bonne nouvelle', explique Danske Bank. 'Mais nous approchons à grands pas du 15 décembre, date à laquelle les Etats-Unis sont censés relever de 15% leurs droits de douane sur 160 milliards de dollars de produits chinois, et les marchés vont avoir besoin de nouvelles plus rassurantes', prévient la banque danoise. Sur le plan macroéconomique, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis seront dévoilées dans l'après-midi. Cependant, les investisseurs seront surtout attentifs à l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui sera également publié dans l'après-midi. Au niveau graphique, les analystes de Kiplink notent que la zone de résistance entre 5905 et 5930 points commence à prendre de la consistance à Paris et qu'elle devient à présent un 'niveau butoir'. 'Techniquement, un franchissement rapide de ce seuil validerait un changement de dynamique nécessaire à un test rapide de la barre symbolique des 6000 points', estime le bureau parisien.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.19%