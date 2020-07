CAC 40 : de retour au-dessus des 5.040 points

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche nettement dans le vert ce lundi, repartant de l'avant en perspective de la saison des résultats et après avoir signé un repli de l'ordre de 0,8% la semaine dernière.

Ainsi, à un peu plus d'une heure de la cloche, le CAC 40 s'adjuge +1,5%. Il revient ainsi sur le niveau des 5.040 points.

'Les acheteurs semblent revenus sur le marché à proximité du support à 4.851 points pour défendre la tendance haussière. Celle-ci devrait reprendre en direction des précédents sommets à 5.197 points', estimaient ce matin les équipes de Kiplink.

La saison des résultats démarre cette semaine à Wall Street et les bénéfices des entreprises du S&P 500 sont attendus en baisse d'environ 45% sur le deuxième trimestre, à en croire les estimations de FactSet. Il devrait s'agir de leur pire performance depuis le creux de la crise financière de 2008, qui avait vu les résultats des sociétés américaines se contracter d'environ 65%.

Si le groupe de boissons non alcoolisées PepsiCo a présenté ses chiffres trimestriels dès ce lundi, le premier vrai test interviendra demain, avec les publications des poids lourds bancaires JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup.

En attendant, dans l'actualité des valeurs, les nouvelles se font rares sur le marché parisien en raison du pont du 14 juillet. On retiendra néanmoins que Solocal a fait part vendredi soir d'un chiffre d'affaires de 245 millions d'euros pour le premier semestre 2020, en baisse de 16%, dont 225 millions dans le digital et 19 millions dans les imprimés, en reculs respectifs de 12% et 46%.

Il s'attend à un EBITDA récurrent entre 82 et 87 millions d'euros sur la période, en croissance de 2 à 9%, représentant un taux de marge entre 33,5% et 35,5%, en hausse de six à huit points par rapport au premier semestre 2019.

Ubisoft a annoncé ce week-end des départs au sein de sa direction, 'suite à un examen rigoureux que la société a mené en réponse aux récentes allégations et accusations de mauvaise conduite et de comportements inappropriés'.

Serge Hascoët a démissionné de son poste de chief creative officer, avec effet immédiat. Yannis Mallat, dirigeant des studios canadiens, quitte ses fonctions et la société avec effet immédiat. Par ailleurs, Ubisoft va nommer un nouveau responsable monde des ressources humaines, en remplacement de Cécile Cornet, qui a décidé de démissionner.

La Commission européenne a donné lundi son aval au projet néerlandais d'octroi d'un soutien de trésorerie urgent de 3,4 milliards d'euros à KLM, la compagnie néerlandaise du groupe Air France-KLM.