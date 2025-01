CAC 40: de faibles variations après sept séances de hausse information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 08:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer sur de faibles variations jeudi matin dans un contexte de prudence après sept séances d'affilée dans le vert.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - grappille 0,5 point à 7859,5 points, annonçant une ouverture autour de l'équilibre.



Le marché parisien avait achevé la séance de mercredi sur un gain de près de 0,9% à 7827 points, repassant franchissement le seuil des 7800 points qu'il avait enfoncé en juin dernier dans le sillage de la dissolution.



Depuis son point bas du 27 novembre, le CAC affiche désormais un rebond de 10,5%.



Le lancement, mardi soir par la Maison Blanche, d'un gigantesque plan d'investissement dans l'IA aux Etats-Unis a permis de conforter le sentiment de confiance qui règne sur les marchés.



Tous les indices américains ont gagné du terrain hier soir, le S&P 500 ayant même établi pendant la séance un nouveau record absolu au-delà des 6100 points.



Au-delà de l'optimisme autour de l'IA, Wall Street a été soutenue par les résultats meilleurs qu'attendu de Netflix (+9,7%), jugés de bon augure avant les publications des géants de la tech prévues la semaine prochaine.



'Cela vient nous rappeler qu'il ne faut pas se montrer trop prudent en sous-pondérant son exposition au risque durant les périodes où les facteurs macroéconomiques, microéconomiques et monétaires sont favorables, même si les questions d'ordre politique occupent 90% des titres des médias', soulignent ce matin les analystes de Danske Bank.



Toutefois, en dépit de l'enthousiasme de ce début d'année, certains investisseurs pourraient être tentés de se mettre sur la défensive en attendant les indices d'activité PMI en Europe qui seront publiés demain.



Les marchés pourrait aussi être rattrapés par les craintes de guerre commerciale, Donald Trump n'ayant pas caché son intention d'implanter de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine, qui pourraient à leur tout riposter en dévoilant des mesures de rétorsion.



Le nouveau président américain a également manifesté son intention de pénaliser l'Union européenne en raison de l'excédent commercial 'préoccupant' que celle-ci affiche avec les Etats-Unis.



L'inquiétude s'attache également au récent redressement de l'euro, qui risquerait de freiner la fragile reprise de la croissance en Europe.



La monnaie unique repart cependant à la baisse face à la devise américaine ce matin pour s'échanger sous le seuil de 1,04 dollar.



Avec le retour de l'appétit pour le risque qui porte les marchés d'actions depuis une dizaine de jours, les obligations exercent peu d'attrait, ce qui les conduit à poursuivre leur récent épisode de consolidation.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans se dégrade de trois points pour revenir au-delà de 4,60%.



Le rendement du Bund allemand à dix ans remonte lui vers 2,48% tandis que celui de l'OAT de même échéance recule à 3,26%, ce qui fait retomber le 'spread' France/Allemagne sous les 77 points.



Le pétrole brut léger américain cède encore du terrain et se traite autour de 75,1 dollars le baril (-0,5%) en attendant la parution, dans l'après-midi, des chiffres des stocks hebdomadaires américains.





