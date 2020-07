Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : dans le vert dans le sillage de Wall Street Cercle Finance • 15/07/2020 à 16:57









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris évolue dans le vert ce mercredi, dans le sillage de Wall Street qui a opéré un spectaculaire revirement à la hausse hier soir et qui débute la séance du jour en hausse. Le CAC 40 avance ainsi de +2,7% à 5.140 points. 'Les acheteurs défendent le support avec succès et la tendance haussière. De nouveaux plus hauts sont donc probables en direction de la résistance à 5 197 points', notent les équipes de Kiplink. Les valeurs américaines devraient débuter en hausse mercredi matin, dopées par Goldman Sachs qui a dévoilé des résultats jugés solides et par les espoirs d'un prochain vaccin contre le Covid. Les 'futures' sur les grands indices new-yorkais grimpent de 0,6% à 2%, préfigurant une nette progression à l'ouverture. Les premières publications de la saison des résultats semblent avoir insufflé aux investisseurs un regain d'optimisme quant à la santé des entreprises américaines. Ce climat favorable s'est étendu à l'Asie, où la Bourse de Tokyo progressait de près de 1,6% mercredi en fin de séance, tandis que l'indice CSI 300 des principales capitalisations rebondissait plus modestement, de 0,2%. Du côté des statistiques du jour, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 0,6% en juin, un taux en hausse de 0,1 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques (ONS). En incluant les coûts de logement des occupants, le taux d'inflation annuel s'est accru de 0,1 point à 0,8% le mois dernier, accélération qui provient avant tout d'une hausse de prix pour les jeux et l'habillement. L'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York remonte ce mois-ci pour s'établir à +17,2, après -0,2 annoncé en juin. Le consensus anticipait pour sa part un indice à +10. Il est ainsi positif pour la première fois depuis le mois de février. Selon le Département du Travail, les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 1,4% en juin par rapport au mois précédent, là où les économistes attendaient en moyenne un gain de 1%, mais ne se sont accrus que de 0,3% hors produits pétroliers. La production industrielle des États-Unis s'est pour sa part accrue de 5,4% en juin, selon la Réserve fédérale. Publiés ce mercredi, les stocks commerciaux de pétrole des États-Unis ont, enfin, reculé d'environ -7,5 millions de barils, selon des données publiées par l'EIA (Energy Information Administration). Les analystes tablaient pour leur part sur une baisse de l'ordre de -2,1 millions de barils. Dans l'actualité des valeurs, on retiendra que Total indique que sa marge sur coûts variables, raffinage Europe (marge de raffinage), a reculé à 14,3 dollars par tonne au deuxième trimestre 2020, contre 26,3 dollars au trimestre précédent et 27,6 dollars un an auparavant. Pour rappel, cette marge est égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de Total et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes. Capgemini annonce ce mercredi avoir été choisi comme partenaire technologique stratégique par le Financial Services Compensation Scheme (FSCS), l'organisme de compensation des services financiers du Royaume-Uni. Thales a été sélectionné par la Marine royale néerlandaise pour fournir huit radars de haute technologie. Le contrat porte sur la livraison d'un radar NS100, de radars Scout Mk3 et d'un système IFF (Identification ami/ennemi). Vivendi a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 juillet 2020, le seuil de 15% des droits de vote de la société Lagardère SCA, puis le 9 juillet 2020, le seuil de 20% du capital de cette société et détenir, au 14 juillet 2020 21,19% du capital et 16,01% des droits de vote de cette société

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +2.03%