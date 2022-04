Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: dans le vert à l'entame d'une journée chargée information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin au début d'une séance animée par de nombreux résultats et indicateurs, mais surtout par la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - maturité avril - avance de 19,5 points à 6561,5 points, annonçant une poursuite du petit rebond amorcé la veille (+0,1%).



Le temps fort de la séance interviendra peu après l'heure du déjeuner, avec les décisions de politique monétaire de la BCE.



L'institut basé à Francfort publiera son communiqué à 13h45, avant la traditionnelle conférence de sa présidente Christine Lagarde, prévue à 14h30.



Les économistes n'anticipent aucune prise de décision significative à cette occasion, mais le vocabulaire employé par Christine Lagarde sera scruté à la loupe par les investisseurs.



'Nous ne nous attendons pas à une décision spécifique sur les taux d'intérêt ou à un autre changement dans le calendrier du programme d'achat d'actifs', prédisent les équipes de Muzinich & Co.



Comme bon nombre d'investisseurs, la société de gestion s'attend néanmoins à ce que la BCE commence à préparer le terrain en vue d'une première hausse de taux d'ici à la la fin de l'année.



'Nous pensons que les minutes de la conférence de presse de cette semaine devraient montrer qu'un relèvement des taux d'ici le début du quatrième trimestre 2022 est une réelle option pour le conseil des gouverneurs, si l'inflation ne diminue pas comme prévu cet été', pronostique Muzinich.



Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, les grandes banques américaines occuperont elles aussi le devant de la scène avec la présentation de leurs comptes trimestriels.



Après les résultats décevants dévoilés hier par JPMorgan Chase, ce sont Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citi qui se plieront à l'exercice aujourd'hui.



Outre les résultats d'entreprises, les opérateurs de marché suivront, dans l'après-midi, plusieurs indices d'activité aux Etats-Unis, dont les ventes de détail, les prix à l'importation ou les inscriptions aux allocations chômage.



Les investisseurs attendent en particulier l'indice de l'Université du Michigan sur la confiance du consommateurs américain, qui reflète depuis quelques mois la flambée de l'inflation aux Etats-Unis.



'Plus les prix montent, plus le moral des ménages chute', résument les équipes d'Oddo BFH, rappelant que l'indice pointe désormais à un niveau, où, par le passé, les Etats-Unis étaient en récession (1982, 1990, 2008).



Pour la banque privée parisienne, ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque l'économie américaine se trouve plutôt en situation de 'surchauffe'.



Oddo rappelle néanmoins qu'il n'en faut pas forcément beaucoup pour basculer du 'soft landing' (atterrissage en douceur de la croissance) au 'hard landing' (atterrissage en catastrophe).





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.46%