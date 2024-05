Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: dans le calme avec la fermeture de New York information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - Après avoir essuyé deux semaines consécutives de baisse, la Bourse de Paris devrait ouvrir sans grande direction lundi matin, à l'orée d'une journée qui s'annonce calme en raison de la fermeture de la Bourse de Londres et de Wall Street.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - recule de 2,5 points à 8075,5 points, annonçant une ouverture stable, voire négative dans la continuité des dernières séances.



En cédant autour de 0,1% vendredi, à 8094 points, le marché parisien avait lâché autour de 1% sur la semaine écoulée, alignant ainsi une seconde semaine de repli d'affilée en dépit d'une actualité porteuse, incluant notamment les solides résultats de Nvidia.



Alors que le CAC affiche encore un gain d'un peu plus de 7% depuis le début de l'année, les investisseurs ont semblé enclins à prendre quelques bénéfices face à l'incertitude qui entoure toujours la trajectoire des baisses de taux de la Fed.



Pour ces mêmes raisons, le Dow Jones a mis fin à une série haussière de cinq semaines, qui lui avait permis de se hisser au-delà des 40.000 points pour la première fois de son histoire, en abandonnant plus de 2% la semaine passée.



Les intervenants espèrent que les marchés vont parvenir à se remettre dans le bon sens de la marche cette semaine grâce aux nombreux indicateurs figurant au menu des prochains jours.



Seront notamment publiés vendredi les derniers chiffres de l'inflation au sens du 'PCE' aux Etats-Unis, ainsi que la première estimation de l'inflation au mois de mai en zone euro, elle aussi prévue vendredi.



Dans les deux cas, les analystes se montrent optimistes quant à une poursuite du mouvement de désinflation des deux côtés de l'Atlantique qui ouvriraient la voie à de prochains assouplissement monétaires.



La publication, jeudi, d'une nouvelle estimation du PIB américain sera également suivie de près afin d'en savoir plus sur le ralentissement en cours de l'activité aux Etats-Unis.



Une première estimation publiée fin avril avait indiqué que le PIB avait augmenté de 1,6% en rythme annuel au premier trimestre, à comparer avec une croissance de 3,4% au quatrième trimestre de l'année dernière.



En attendant, les volumes d'échanges devraient rester relativement limités ce lundi à Paris, la Bourse de Londres étant fermée pour le 'Spring Bank Holiday' et la journée étant également chômée aux Etats-Unis pour le 'Memorial Day'.





