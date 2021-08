Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : dans l'attente de données sur l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 08:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer sur une note prudente lundi à l'ouverture et il faudra sans doute attendre la publication, mercredi, des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour voir une véritable tendance se dessiner. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison août - se replie de 11,5 points à 6805,5 points, annonçant un début de séance en territoire négatif. En cette période de creux estival, la semaine s'annonce relativement calme en terme de données, puisque la saison des publications de résultats touche désormais officiellement à sa fin. Sur les 80% de sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs comptes à ce stade, près de 90% d'entre elles ont fait état de profits supérieurs aux attentes, selon des données compilées par Capital Economics. Après le bon rapport sur l'emploi américain paru vendredi, l'attention des investisseurs va désormais se porter sur les chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis, prévus mercredi. La Réserve fédérale n'a pour l'instant communiqué aucun calendrier relatif au resserrement de sa politique monétaire, estimant que la récente augmentation des prix n'était pas de nature à engendrer de décision à court terme. Pour son président, Jerome Powell, la poussée au niveau des prix n'est que 'transitoire' et les investisseurs espèrent voir ce diagnostic se matérialiser dans les chiffres qui paraîtront après-demain. En Asie, la séance a été marqué par une correction violente sur les marchés de l'or et de l'argent, un phénomène connu sous le nom de 'flash krach', qui a été suivi d'une normalisation des échanges. Les marchés d'actions de la région ont plutôt bien encaissé ces soubresauts. A la Bourse de Shanghai, l'indice CSI 300 gagnait 1,3% en fin de séance tandis qu'à Hong Kong, l'indice Hang Seng s'adjugeait 0,7%.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris 0.00%