CAC 40 : cap sur les 8000 points

(AOF) - Les marchés européens sont bien orientés au terme d'une semaine marquée par de nouveaux records en Bourse. Le FTSE 100 a ainsi inscrit ce matin un nouveau sommet à près de 8700 points. L'inflation française est ressortie sous les attentes en décembre et elle a reculé dans la plupart des Länder allemand. L'indice des prix PCE aux Etats-Unis sera important pour la tendance finale. A Paris, Elis se replie après des revenus trimestriels sans surprise. Vers 12h15, le CAC 40 gagne 0,48% à 7979,37 points et l'EuroStoxx50, 0,42% à 5304,56 points.

En Europe, Novartis (+3,93% à 97,49 francs suisses) affiche la plus forte hausse de la place zurichoise après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe de sciences de la vie helvétique affiche un bénéfice net ajusté en progression de 26% à 3,9 milliards de dollars, contre un consensus des analystes de 3,64 milliards de dollars. Le groupe propose pour 2024 un dividende de 3,50 francs suisses par action, en hausse de 6,1%. Les perspectives 2025 livrées par le groupe sont également supérieures aux attentes des investisseurs.

En France, Elis (-2,76% à 19,72 euros) accuse le plus fort repli de l'indice SBF 120, après trois précédentes séances dans le vert, au lendemain de la publication d’un chiffre d'affaires 2024 sans surprise. Le spécialiste des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être a déclaré des revenus de 4,57 milliards d'euros, en croissance de 6,1%."Il s'agit d'une publication en ligne qui ne fait pas état d’inflexion de tendance, ce qui devrait rassurer le marché", souligne TP Icap Midcap, toujours à l'Achat sur le dossier.

Wavestone , qui avait lancé début décembre un avertissement, a rassuré les investisseurs en confirmant hier soir ses perspectives annuelles. En conséquence de quoi, l'action du groupe de conseil gagne 5,36% à 49,10 euros. A l'achat sur la valeur, TP Icap Midcap souligne que les revenus trimestriels sont en ligne avec ses attentes. La société vise un chiffre d'affaires annuel stable par rapport au chiffre d'affaires pro forma 2023/24 de 943,8 millions d'euros. En termes de rentabilité, le cabinet de conseil cible une marge opérationnelle récurrente de 12,5%. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 1,4% en janvier 2025, après une hausse de 1,3% en décembre, selon l'Insee. Le rebond des prix des produits manufacturés et la nouvelle accélération de ceux de l'énergie seraient en partie compensés par le ralentissement des prix des services et du tabac. Les prix de l'alimentation seraient quasi stables sur un an.

Le taux de chômage est passé de 6,1% à 6,2% entre décembre et janvier en Allemagne, comme attendu. Le nombre de chômeurs a augmenté de 11 000 contre un consensus d’une progression de 14 000 et une hausse de 10 000 en novembre.

En Allemagne, les ventes au détail en décembre se sont repliées de 1,6% alors qu'elles étaient attendues stables. Elles étaient en repli de 0,1% en novembre.

L'inflation en Allemagne sera publiée à 14 heures.

Aux Etats-Unis, l'indice PCE core et les données sur les dépenses et la consommation des ménages en décembre seront dévoilés à à 14h30.

Vers 12h00, l'euro perd 0,07% à 1,0379 dollar.