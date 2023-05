CAC 40: banques centrales et résultats dans le viseur

Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : Adobe Stock / )

(CercleFinance.com) - De retour d'un week-end prolongé, la Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, une grande partie des investisseurs préférant se tenir en retrait dans l'attente des décisions à venir de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mai - recule d'à peine 0,5 point à 7463,5 points, annonçant un début de séance en très léger repli.



Pénalisé par un regain d'inquiétudes autour du secteur bancaire, le marché parisien avait abandonné 1,1% la semaine passée, ce qui l'a ramené sous le seuil psychologique des 7500 points, mais le mois d'avril s'est toutefois soldé par un gain de plus de 2%.



Ouverte hier, la Bourse de New York n'a affiché qu'un repli symbolique lundi, les opérateurs ayant été plutôt été rassurés par la reprise de First Republic par JPMorgan Chase.



En dépit des nombreuses inquiétudes du moment, les marchés continuent de faire preuve d'une certaine résistance et le CAC a réussi à s'épargner une retombée en mouvement baissier en évitant de s'enfoncer sous les 7400 points.



D'un point de vue technique, les indicateurs demeurent plutôt bien orientés, soulignent les analystes, qui estiment que le CAC 40 pourrait renouer avec une nouvelle séquence de hausse en refranchissant les 7500 points.



Les mesures que prendront la Réserve fédérale mercredi, puis la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, pourraient être susceptibles d'alimenter une poussée de volatilité sur les marchés.



Si les investisseurs s'accordent sur le fait que la Fed se dirige vers une nouvelle hausse de 25 points, ses prochaines décisions restent plus floues, même si l'institution semble s'approcher de la fin de son cycle de resserrement monétaire.



Au vu de la persistance de l'inflation dans la zone euro, la BCE pourrait, elle, décider d'opter pour une hausse de taux plus marquée de 50 points de base.



Au-delà des banques centrales, les marchés d'actions continueront de réagir aux derniers résultats des entreprises cotées, alors que le bal des publications est appelé à se poursuivre.



En Europe, c'est le secteur bancaire qui sera sous les feux de la rampe au cours des prochains jours, avec les annonces, entre autres, de HSBC (aujourd'hui) et BNP Paribas (mercredi).



D'autres poids lourds industriels tels qu'Airbus, BMW, Infineon, Shell ou Volkswagen ont également prévu de dévoiler leurs performances de premier trimestre.



Apple, la première capitalisation mondiale, publiera de son côté ses résultats trimestriels dans la soirée de jeudi.



Outre-Atlantique, plus de la moitié des entreprises du S&P 500 ont d'ores et déjà fait état de leurs comptes trimestriels, et 79% d'entre elles ont fait mieux que prévu au niveau de leurs bénéfices, selon des données de FactSet.