CAC 40 : aucun facteur susceptible de faire dévier la hausse

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en hausse lundi à l'ouverture, l'optimisme observé sur les marchés depuis quelques mois tendant à se poursuivre en l'absence de mauvaises nouvelles. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 23 points à 6384 points, annonçant une ouverture en territoire positif. Le marché parisien avait progressé de près de 0,5% vendredi et achevé la semaine sur de nouveaux records de plus de 20 ans. En s'adjugeant 1,6% la semaine passée, le CAC 40 a porté ses gains annuels à plus de 15%. A Wall Street, les 'futures' sur les grands indices américains sont eux aussi orientés à la hausse ce matin, signalant une poursuite de la progression signée vendredi dans le sillage des chiffres de l'emploi qui semblent écarter la menace d'une réduction prochaine des rachats d'actifs de la Fed. Cette dynamique favorable s'est étendue à l'Asie, où l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo affichait une progression de plus de 0,5% en toute fin de séance. Pour les équipes d'Edmond de Rothschild Asset Management, la trajectoire ascendante des marchés boursiers est surtout alimentée par une saison des résultats exceptionnelle. 'Les marchés actions tiennent sur leurs niveaux les plus élevés, soutenus par les publications des résultats d'entreprises', souligne la maison d'investissement. Les analystes d'EDRAM font remarquer qu'environ 85% des entreprises américaines ont dévoilé des résultats supérieurs aux attentes, avec une ampleur des surprises qui 'n'a jamais été aussi élevée'. 'Cependant, si les actifs risqués ne baissent pas de manière significative, une fragilité plus importante pourrait se faire sentir après une telle hausse', met en garde le gestionnaire d'actifs. A noter que les cours du brut sont orientés à la hausse lundi suite à l'annonce d'une cyber-attaque dirigée contre le principal opérateur américain d'oléoducs. Le baril de Brent progresse de 0,8% à 68,8 dollars tandis que celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,7% à 67,4 dollars. Au chapitre économique, le début de la semaine s'annonce particulièrement calme et les investisseurs devront attendre demain pour prendre connaissance de la première statistique significative de la semaine, l'indice ZEW mesurant la confiance des investisseurs allemands. Le point d'orgue de la semaine restera cependant la publication, mercredi, des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, attendus en forte hausse en raison d'effets de base liés au 'choc' de l'apparition du Covid il y a un an.

