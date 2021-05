Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : au ralenti avec la fête de la Pentecôte Cercle Finance • 24/05/2021 à 08:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse dans des volumes limités en ce lundi de Pentecôte, férié dans de nombreux pays d'Europe, comme l'Allemagne ou la Suisse. Vers 8h15, le contrat 'future' sur le CAC 40 - passé sur l'échéance juin - progresse de neuf points à 6366,5 points, annonçant une modeste progression en début de séance. Après une progression de 1,3% jeudi, le marché parisien avait rajouté un gain de 0,7% vendredi, une performance toutefois insuffisante pour clôturer la semaine au-dessus du seuil important des 6400 points. Le CAC s'est toutefois offert un nouveau record absolu de clôture et affiche désormais une hausse de plus de 15% depuis le début de l'année. Le marché continue de passer outre les mauvaises nouvelles, notamment concernant les nouvelles variantes du coronavirus, les investisseurs préférant rester concentrés sur la vigueur de la reprise économique. L'activité pourrait cependant demeurer réduite en ce lundi de Pentecôte, de nombreux intervenants s'apprêtant à prolonger leur week-end en ce jour férié. Si l'agenda du jour s'annonce totalement creux, les investisseurs suivront avec attention, jeudi, la publication de l'indice des prix 'PCE' aux Etats-Unis, qui constitue la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale. Pour de nombreux investisseurs, la résurgence de l'inflation est devenue depuis quelques semaines une thématique bien plus préoccupante que l'épidémie de Covid-19. Les données relatives aux prix à la consommation - publiées il y a une dizaine de jours - avaient en effet mis en évidence une forte accélération de l'inflation américaine au mois d'avril. Les économistes font toutefois remarquer que ce phénomène est directement lié à la réouverture des économies et au redémarrage rapide de l'activité. A ce titre, les marchés semblent prendre de plus en plus au sérieux les problèmes de pénuries de composants, dus au rebond économique, ainsi que les difficultés liées à la logistique et au transport de marchandises. Dans ces conditions, la zone de résistance majeure située autour des 6400 points - qui est venue refouler l'indice CAC 40 à plusieurs reprises - pourrait constituer une barrière technique difficile à franchir au cours des prochaines semaines.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.12%