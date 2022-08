CAC 40: atterrissage brutal ou transition en douceur? information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est signalée en mode attentiste mardi matin, dans un contexte de marché qui reste favorable aux actifs risqués même si la prudence semble de mise avant une série d'indicateurs.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - progresse de 17,5 points à 6588,5 points, annonçant une poursuite du 'rally' estival dans l'immédiat.



Les investisseurs comptent sur la série de statistiques économiques qui paraîtront dans les prochains jours afin de permettre aux marchés de prolonger la hausse des dernières semaines.



L'indice CAC 40 a repris plus de 13% depuis son creux du 5 juillet, porté par des résultats d'entreprise meilleurs que prévu et des signes de ralentissement de l'inflation, tout au moins aux Etats-Unis.



Maintenant que la saison des résultats arrive à son terme, il ne reste plus que les indicateurs pour aider les acteurs de marché à évaluer la santé de l'économie et à déterminer l'évolution de la politique monétaire des grandes banques centrales.



Sur fond d'inquiétude grandissantes sur la vigueur de la croissance mondiale, ils espèrent forcément que les prochains indicateurs attendus en Europe et aux Etats-Unis reflèteront une bonne résistance de l'activité.



'Le risque d'une récession continue de peser sur les marchés alors que le rendements obligataires et les prix des matières premières refluent', s'inquiètent ce matin les analystes de Danske Bank.



'Les banques centrales, à l'exception de la Banque populaire de Chine, restent attachées à ramener l'inflation sous contrôle, au moment où de plus en plus d'indicateurs témoignent d'un risque de récession', ajoutent-ils.



'Un nombre croissant d'analystes prévoient un atterrissage brutal de l'économie américaine, plutôt qu'une transition en douceur, et le risque d'une stagflation s'accroît en Europe', prévient la banque danoise.



Chez Deutsche Bank, on rappelle que 'les atterrissages difficiles ont, d'un point de vue historique, constitué la norme dans une situation aussi peu favorable que celle que nous traversons actuellement'.



L'indice ZEW - qui mesure le moral des investisseurs en Allemagne - devrait encore s'être détérioré en août du fait de la flambée des prix de l'électricité, qui n'arrange pas les affaires des entreprises allemandes.



Les chiffres du chômage et des salaires en Grande-Bretagne sont également très attendus, alors que le pays semble être le premier des grands ensembles occidentaux sur le point de basculer en récession.



Les chiffres de la construction immobilière et de la production industrielle aux Etats-Unis seront également surveillés de près afin de savoir si la première économie mondiale continue de bien résister.



D'un autre côté, de bons indicateurs d'activité pourraient refroidir l'enthousiasme des investisseurs, de crainte qu'ils n'incitent la Réserve fédérale à multiplier ses hausses de taux.



Les cours du pétrole resteront aussi un déterminant de la tendance boursière, la dégringolade du brut léger américain ayant largement freiné la progression de Wall Street hier.



Sur le front des entreprises, les géants américains de la distribution Walmart et Home Depot publieront leurs comptes trimestriels à la mi-journée.