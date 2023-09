CAC 40 : Achat du turbo PUT Société Générale 44K5S (44K5S)

(Zonebourse.com) Malgré un certain optimiste suite aux annonces de la BCE et d'une éventuelle fin dans le cycle de resserrement monétaire, l'inflation persiste et l'indice parisien conserve un gap vers 7320 points.L'optimisme ambiant pourrait rapidement s'estomper d'autant que les perspectives de croissance restent faibles et l'inflation élevée.On pourra acheter le turbo PUT Société Générale 44K5S qui cote 5.26 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 24% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 7510 EUR, limitera le risque à -16%.Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.Zonebourse.com - Laurent Polsinelli