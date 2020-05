Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : Achat du Turbo Illimité Put 203LZ à 0,40 EUR DayByDay • 12/05/2020 à 12:05









scénario de marché sous-jacent CAC 40 sens baissier niveau d'entrée 4482 objectif 4268 délai : 7 jours invalidation 4510 délai : 7 jours

les turbos adaptés mnémo type objectif barrière levier perf scénario réalisé perf scénario non réalisé 203LZ Put 11.2 47 % -7 % 19L2Z Put 6.3 % % 8A78S Call 6.4 % %

résistance : N°1 / N°2 : 4500 € / 4570 € support : N°1 / N°2 : 4358 € / 4268 €



Après avoir testé la résistance majeure à 4 720 points, l'indice CAC 40 a déclenché une vague de correction, revenant chercher son précédent creux à 4 358 points. La reprise haussière depuis ce soutien n'a pas permis de franchir 4 570 points : une figure de retournement en Tête-Epaules est en formation. Les cours devraient aller tester la ligne de cou de la figure à 4 358 points dans un premier temps avant éventuellement de la déclencher. La validation de ce retournement provoquerait une accélération en direction des soutiens suivants à 4 268 voire 4 142 points. L'analyse technique fixe un premier objectif de court terme à 4 358 points puis à 4 268 points avec un stop à 4 510 points. Le Turbo Illimité Put 203LZ sans échéance, de barrière 4 748 points cote actuellement 0,40 EUR. Il est bien adapté au scénario envisagé. Il progressera d'environ 47 % si le CAC 40 rejoint notre second objectif, alors qu'il perdrait 7 % si l'invalidation était atteinte (calculs indicatifs). Les analyses proposées sont suivies, et nous publierons des mises à jour lorsque nous penserons qu'il faudra revendre le produit mis en avant. Le suivi devient caduc si le Turbo est désactivé. Les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif, ils évoluent en fonction des conditions de marché. Analyse rédigée le 12/05/2020 à 11:40 (12/05/2020 09:40:00UTC) Day By Day - Matthieu Driol - Analyste senior



Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.16%

