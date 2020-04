Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : à l'assaut des 4.500 points pour finir la semaine Cercle Finance • 17/04/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris démarre la journée en nette hausse, même si les investisseurs n'ont pas été ravis d'apprendre que l'économie chinoise s'était contractée pour la première fois depuis 1992. En effet, d'après les données publiées vendredi par le Bureau d'État des statistiques, le produit intérieur brut de la Chine a baissé de 6,8% au premier trimestre par rapport à la même période de l'an dernier. Pour le moment, le CAC 40 n'en a cure : peu avant 11 heures, porté par une hausse de +3,5%, l'indice phare de la place de marché parisienne s'affiche tout juste sous les 4.500 points. Il faut dire que la tendance sur les places européennes semble être portée par l'annonce de résultats prometteurs sur le Remdesivir, un traitement expérimental contre le Covid-19 développé par le laboratoire américain Gilead Sciences. D'après la publication médicale STAT, le médicament anti-viral aurait en effet permis une 'récupération rapide' chez des patients hospitalisés à Chicago. 'La découverte d'un traitement potentiel est importante en vue de déterminer la nature et la proximité d'un retour à la normale', explique Danske Bank. Les investisseurs vont par ailleurs se tourner, au cours de la journée, vers les derniers chiffres de l'inflation en zone euro et les indicateurs avancés du Conference Board aux États-Unis afin d'établir dans quelle mesure la pandémie affecte les économies occidentales. En attendant, dans l'actualité des valeurs, le groupe L'Oréal a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires, pour le premier trimestre 2020, de 7,22 milliards d'euros, en baisse de -4,8% à données comparables (-5% à taux de change constants). Les performances du géant du luxe sont bien sûr impactées par l'épidémie de coronavirus, alors que des milliards d'habitants ont été priés de se confiner à leurs domiciles. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a annoncé hier avoir réalisé des ventes de 10,6 milliards d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de 15 %. A périmètre et devises comparables, les ventes sont en baisse de 17 % par rapport à la même période de 2019. Orange annonce ce jour que son conseil d'administration, tenant compte des incertitudes générées par la crise sanitaire, propose de réduire le dividende 2019 de 0,70 euro à 0,50 euro par action, ce qui se traduirait par un solde à verser de 0,20 euro le 4 juin.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +2.93%