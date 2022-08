Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : à l'arrêt, ou presque, avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 08:33









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : / L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement vendredi à l'ouverture en attendant la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui constituera le point culminant de cette semaine boursière. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - grappille 8,5 points à 6521 points, annonçant une timide progression dans les premiers échanges. Le Département du Travail américain fera paraître ses chiffres sur l'emploi pour le mois de juillet à 14h30. Les économistes prévoient en moyenne 250.000 créations de postes, après les 372.000 annoncées en juin. Les investisseurs seront à l'affût de tout signe de vigueur du marché de l'emploi après les indicateurs supérieurs aux attentes publiés ces derniers jours, qui ont un peu apaisé les craintes d'une récession. Le marché du travail reste l'un des derniers grands moteurs de l'économie américaine à tenir bon, avec des créations d'emplois toujours solides et un taux de chômage qui reste à un niveau très faible, traduisant une situation de plein-emploi. Si le rapport sur l'emploi devait confirmer que l'économie américaine fait preuve de résistance, la perspective d'une multiplication des hausses de taux de la Réserve fédérale pourrait néanmoins s'amplifier. Selon le baromètre FedWatch de CME Group, le marché estime à 62,5% la probabilité d'un relèvement de 50 points de base de la part de la Fed le mois prochain et à 37,5% celle celle d'une hausse d'un quart de point. La réaction des marchés aux chiffres de l'emploi va en tout cas s'avérer déterminante pour les performances hebdomadaires des indices boursiers: à ce stade, le CAC 40 affiche un gain de 1%, dans le prolongement de son rebond du mois de juillet. Alors que la saison des résultats touche à sa fin, quelques poids-lourds européens doivent également dévoiler aujourd'hui leurs comptes trimestriels, dont le géant allemand de l'assurance Allianz.

