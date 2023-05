CAC 40: à bout de souffle après les banques centrales information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 08:33

(CercleFinance.com) - Après une semaine difficile, la Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin alors que deux grandes banques centrales - la Fed et la BCE - ont confirmé leur approche restrictive.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mai - reprend 29,5 points à 7343 points, annonçant un modeste rebond après le net repli de la veille.



Le marché parisien avait creusé ses pertes hier pour finir sur un recul de plus de 0,8% malgré l'annonce d'un relèvement de seulement 25 points de base des taux directeurs de la BCE, et non de 50 points de base comme le redoutaient certains.



Si la BCE a décidé de ralentir l'allure face aux signaux de ralentissement de l'activité et de la consommation, elle devrait néanmoins poursuivre son resserrement monétaire plus longtemps, sans doute jusqu'au mois de juillet, avec un objectif de taux terminal établi à 3,75%.



L'institution basée à Francfort s'aligne ainsi sur la Réserve fédérale américaine, qui vient de relever ses taux pour la 10ème fois au-delà de 5%, une première depuis 2007.



Les marchés restent toujours fragilisés par les doutes entourant la capacité des banques centrales à faire refluer l'inflation tout en en préservant une croissance qui tend à s'essouffler.



Dans ce contexte, l'indice CAC 40 a reculé sous les 7350 points jeudi, ce qui semble compromettre la tendance haussière de moyen terme puisqu'il aurait fallu clôturer au-delà de 7.370 pour la sauvegarder.



'Il ne fait aucun doute que les marchés sont nerveux en ce moment, dans l'attente des prochains développements autour de la crise bancaire régionale américaine', explique Jim Reid, stratège marchés chez Deutsche Bank.



'Quoi qu'il en soit, les prochains trimestres s'annoncent longs, cahoteux et stressants', prévient l'analyste.



La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, sur fond de craintes autour des déboires de PacWest et de la santé du secteur bancaire en général: le Dow Jones a lâché près de 0,9% et le Nasdaq Composite a perdu 0,5%.



Toutes ces inquiétudes viennent éclipser les bons résultats d'Apple publiés hier soir après la clôture de Wall Street, le géant technologique ayant pourtant largement dépassé les estimations établies par le consensus.



Dans ce climat d'aversion au risque, les marchés de taux connaissent une embellie qui s'est amplifiée à mesure que les indices boursiers creusaient leurs pertes.



Ce matin, le rendement des Treasuries à dix ans revient autour de 3,38% après s'être nettement détendu aux abords de 3,30% hier, tandis que le 10 ans allemand remonte à 2,23%, après avoir clôturé sous 2,20% hier.



Côté statistiques, le principal rendez-vous de la journée est prévu à 14h30 avec la publication du rapport sur l'emploi en avril aux Etats-Unis, qui indiquera si le ralentissement de l'activité a des répercussions sur le marché du travail.



Les économistes prévoient 160.000 créations de postes, après les 189.000 du mois précédent.



Les investisseurs prendront également connaissance des chiffres de la production industrielle en Allemagne puis des ventes de détail en zone euro, qui les renseigneront sur la réalité d'une menace récessionniste sur le Vieux Continent.