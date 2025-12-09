Câbles industriels: Nexans "réaffirme qu'il poursuit" un mégaprojet à Chypre

Le spécialiste français des câbles électriques Nexans "réaffirme qu'il poursuit l'exécution du projet" de connexion entre Chypre et la Grèce, selon un communiqué faisant suite à des informations d'un média chypriote qui ont fait chuter le cours de Bourse du groupe mardi.

( AFP / DENIS CHARLET )

"En réponse à des articles récemment parus dans des médias locaux chypriotes au sujet du projet Great Sea Interconnector, Nexans réaffirme qu'il poursuit l'exécution du projet conformément à ses obligations contractuelles et en ligne avec les étapes définies avec son client", déclare l'entreprise dans un communiqué.

Elle précise que "dans des projets de cette nature et de cette envergure, ces étapes peuvent être ajustées au fil du temps". Et dit avoir "reçu des paiements substantiels ayant permis la fabrication du câble Great Sea Interconnector. Grâce à cela, le groupe élimine tout risque financier en cas d'ajustements du projet".

Nexans réagissait après des informations du média chypriote Philenews, reprises à la mi-journée par Bloomberg et affirmant, sur la base de sources non précisées, que le groupe avait suspendu un appel d'offres sur cet important projet de câbles sous-marins.

Cela a fait plonger le cours du titre du groupe de plus de 10% à la Bourse de Paris. Vers 17H00, l'action reculait encore de 6,8% à 122,70 euros.

Nexans avait remporté à l'été 2023 un contrat de 1,43 milliard d'euros pour construire le tronçon Chypre-Grèce de l'interconnecteur électrique EuroAsia, "le plus grand projet d'interconnexion de l'histoire" qui doit relier Israël, Chypre et l'Union européenne.

Ce projet doit mettre "fin à l'isolement énergétique de Chypre et d'Israël", en plus d'assurer "la sécurité de l'approvisionnement" et de réduire "grandement les émissions de CO2", s'était alors félicité le directeur général d'EuroAsia Interconnector, Nasos Ktorides, cité dans un communiqué à l'époque.

Chypre est en effet le seul pays européen sans raccordement au gaz ni connexion électrique avec le réseau du continent européen.

Nexans, 2e mondial de son secteur derrière l'Italien Prysmian, compte 28.500 collaborateurs dans 41 pays. Le groupe s'est depuis quelques années recentré sur le transport d'électricité et l'électrification (raccordement des champs éoliens offshore aux réseaux électriques, rénovation et développement des réseaux de transport d'électricité dans de nombreux pays...).