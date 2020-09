Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cabasse : transfert des actions sur le marché Euronext Cercle Finance • 28/09/2020 à 10:24









(CercleFinance.com) - A compter du 30 septembre, les cotations des titres Cabasse Group se feront sur le marché Euronext Growth sous le code mnémonique ALCG. Le projet de transfert avait été approuvé par les actionnaires le 29 juillet. Ce transfert sur le marché Euronext Growth Paris vise à permettre à Cabasse Group d'être coté sur un marché plus approprié à la taille de la société, simplifiant son fonctionnement, diminuant ses coûts tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

