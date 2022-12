Cabasse : succès de son introduction en Bourse

(AOF) - Cabasse, société française d’audio haute-fidélité de luxe, a annoncé le large succès de son augmentation de capital à l’occasion de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris. La demande globale s’est établie à 510 854 titres, soit un taux de sursouscription global de 3,2 fois le nombre de titres offert.

Sur la base du prix de souscription de 9,42 euros, prix identique à celui retenu dans le cadre de la distribution en nature des actions de la filiale Cabasse aux actionnaires de VEOM Group (ex-Cabasse Group), la demande globale s'est ainsi élevée à 4,8 millions d'euros, dont 2,9 millions d'euros dans le cadre du placement global et 1,9 millions d'euros dans le cadre de l'offre à prix ferme. Sur cette base, le groupe affiche une capitalisation de 17 millions d'euros.

Le Conseil d'administration de Cabasse a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 1,7 million d'euros.

Plusieurs investisseurs institutionnels et individuels s'étaient engagés à souscrire à l'augmentation de capital pour un montant total de 370 000 euros en numéraire. Ces ordres sont servis intégralement. Les autres ordres reçus dans le cadre du placement global sont servis partiellement.

VEOM Group s'était engagée à souscrire dans le cadre de l'émission pour un montant total maximal de 750 000 euros, en numéraire par compensation de créance certaine, liquide et exigible sur la société. Au regard de la demande globale, et afin de privilégier les ordres de souscription de nouveaux investisseurs, cet ordre de VEOM Group ne sera pas servi.

En outre, les ordres des membres du Conseil d'administration de Cabasse, qui s'étaient également engagés à souscrire dans le cadre de l'émission pour un montant total de 192 500 euros en numéraire ne seront pas servis puisque ces ordres n'avaient vocation à être servis qu'afin d'atteindre si nécessaire 75% du montant de l'émission initialement prévue.

Ainsi, 65 882 actions sont allouées dans le cadre du placement global et 117 239 actions pour l'offre à prix ferme. Les ordres A1 (de 1 à 250 actions incluses) sont servis à 81,8%, et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.

