Cabasse: large succès de son introduction en Bourse information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 18:36

(CercleFinance.com) - Cabasse, société française d'audio haute-fidélité de luxe, annonce le large succès de son augmentation de capital à l'occasion de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris.



La demande globale s'est établie à 510 854 titres, soit un taux de sursouscription global de 3,2 fois le nombre de titres offert.



Sur la base du prix de souscription de 9,42 E la demande globale s'est ainsi élevée à 4,8 ME, dont 2,9 ME dans le cadre du placement global et 1,9 ME dans le cadre de l'offre à prix ferme.



Le Conseil d'administration de Cabasse, réuni ce jour, a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 1,7 ME.



Alain Molinié, Président-Directeur général de Cabasse, déclare : ' un peu plus de 70 ans après la création de la société Cabasse, marque française iconique en ingénierie acoustique, et 8 ans après son rachat par le Groupe, nous sommes fiers et heureux d'annoncer le succès de l'introduction en Bourse de la première société d'audio haute-fidélité de luxe sur les marchés d'Euronext '.