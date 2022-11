Cabasse lance une augmentation de capital de 1,5 million d'euros

La période de souscription court du 17 novembre jusqu'au 30 novembre 2022 inclus pour l'offre à prix ferme et jusqu'au 1er décembre 2022 (12h) pour le placement global.

" Afin d'accélérer notre conquête sur le marché mondial du Luxury Wireless Home Audio, nous souhaitons profiter de cette introduction en Bourse pour renforcer les ressources financières de la société à travers une augmentation de capital par offre au public. Cette opération va également permettre d'ouvrir plus largement le capital de Cabasse à de nouveaux investisseurs, institutionnels et individuels. " a déclaré le PDG, Alain Molinié.

(AOF) - Cabasse, société française d’audio haute-fidélité de luxe et filiale de Cabasse Group, a annoncé le lancement d’une augmentation de capital à l’occasion de son introduction en Bourse en vue de l’inscription de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris. Cette opération d’un montant cible de 1,5 million d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public peut être porté à 1,7 million d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

