Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cabasse: introduction en bourse sur Euronext Growth Paris information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 17:20









(CercleFinance.com) - Euronext annonce l'introduction en boursedeCabasse sur EuronextGrowthParis.



L'introduction a été réalisée à la suite d'une distribution exceptionnelle en nature de 50,1% des actions composant le capital de la société Cabasse aux actionnaires de la maison mère VEOM GROUP, à concurrence d'une action Cabasse reçue pour 5 actions VEOM GROUP.



Les 1028500 actions Cabasse composant son capital ont ainsi été admises aux négociations sur EuronextGrowthParis, le 1erdécembre 2022.



Une opération d'augmentation de capital sursouscrite a également eu lieu du 17 novembre 2022 au 1erdécembre 2022 avec un prix de l'offre fixé à 9,42eurospar action. Celle-ci a abouti à l'émission de 183121 actions nouvelles incluant l'exercice intégral de la clause d'extension, représentant ainsi 1,7 million d'euros d'augmentation de capital.



'Cette levée de fonds vise à faire figurer Cabasse parmi les leaders mondiaux sur le segment Wireless (sans-fil) du marché duLuxuryHome Audio, en poursuivant l'extension de la plus large gamme de solutions audio connectées de luxe et haute-résolution et en renforçant nos positions commerciales à l'international', a commenté AlainMolinié, le p.d.-g.





Valeurs associées CABASSE Euronext Paris -0.01%