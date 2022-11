Cabasse Group confirme ses objectifs 2022

(AOF) - Au troisième trimestre de son exercice 2022, Cabasse Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,9 millions d’euros, en progression de 2%. « Le trimestre marque ainsi le retour à la croissance du groupe, après une première partie d'exercice perturbée par les tensions mondiales en matière de transport de fret retardant les approvisionnements sur certaines gammes de produits et composants », a expliqué le spécialiste de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

L'activité a été soutenue par la division Cabasse Audio, qui a enregistré une progression dynamique de 25% à 2,36 millions d'euros, toujours portée par le succès de la gamme d'enceintes actives connectées haute-résolution The Pearl Collection.

A l'issue du troisième trimestre 2022, le groupe a confirmé ses objectifs annuels 2022. Cabasse cible un Ebitda en amélioration, tirant parti de l'amélioration de la marge brute et d'une structure de coûts qui reste maîtrisée.

Cabasse Group vise de tendre vers un niveau cible de 10% de marge d'Ebitda en 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.