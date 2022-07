Cabasse Group : baisse de son chiffre d'affaires et maintien de ses objectifs 2022

(AOF) - Cabasse Group, spécialiste de l'univers de la Smart Home, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,1 millions d'euros, au titre du deuxième trimestre, en repli de 5% par rapport au deuxième trimestre 2021 qui constituait un effet de base très exigeant (+37% de croissance au deuxième trimestre 2021). La période a été perturbée par les tensions mondiales en matière de transport de fret (fermeture à répétition des ports en Chine due à la pandémie de Covid et congestion des ports en Europe) qui se sont traduites par des retards d'approvisionnement sur certaines gammes de produits.

La division Chacon & DIO Home a été la plus impactée par ces perturbations (-13% d'activité au deuxième trimestre après -19% au premier trimestre). Cabasse Audio a en revanche renoué avec la croissance au deuxième trimestre (+8% contre -2 % au 1er trimestre).

Côté perspectives, le groupe a confirmé ses objectifs 2022 en pariant sur une croissance soutenue de sa division Cabasse Audio et sur le retour progressif à une activité plus significative de la division Chacon & DIO Home, qui bénéficiera des lancements de nouveaux produits pour la Smart Home.

Cabasse Group ambitionne de tendre vers le niveau cible de 10% de marge d'Ebitda à horizon 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.