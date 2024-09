Cabasse, Engie, Quadient... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Adocia

Adocia annonce la nomination de Mathieu-William Gilbert au poste de directeur administratif et financier. Cette biotech au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l'obésité précise qu'il succède à Valérie Danaguezian, qui a occupé ces fonctions depuis 2005. Mathieu-William Gilbert a rejoint la société en mai 2024 en tant que directeur des opérations après une carrière de plus de quinze ans au sein du laboratoire Novo Nordisk.

Cabasse

Le spécialiste de la maison intelligente communiquera ses résultats annuels.

Crossject

Crossject annonce une position de trésorerie de 5,95 millions d'euros à fin juin, contre 2,3 millions d'euros au 31 décembre 2023. Cette medtech spécialisée dans le développement du Zeneo, auto-injecteur sans aiguille primé pour l'administration de médicaments vitaux en situations d'urgence se dit "en bonne voie pour déposer avec succès une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence pour son traitement de secours contre l'épilepsie au début de l'année 2025". La perte d'exploitation s'est cependant creusée sur un an de 6,53 à 6,71 millions d'euros au 1er semestre 2024.

Engie

Engie a annoncé avoir atteint une capacité de plus de 1,8 GW de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en exploitation aux États-Unis. Depuis le début de l'année 2024, le groupe français a ajouté environ 1 GW de nouvelles capacités à son portefeuille d'exploitation en Amérique du Nord. Engie exploite à la fois des projets de batteries autonomes allant de 10 MW à 200 MW et des installations co-localisées aux côtés de grands parcs solaires tels que le projet solaire Five Wells de 320 MW dans le comté de Bell, au Texas.

Fill Up Média

Le spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Forsee Power

Le spécialiste des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques légers et lourds dévoilera ses résultats du premier semestre.

Guerbet

Guerbet spécialiste de l'imagerie médicale au niveau mondial, et Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale annoncent que l'algorithme d'IA de Guerbet contre le cancer du foie DUOnco Liver a obtenu le marquage CE sous le nouveau règlement européen MDR. Guerbet a lancé une nouvelle gamme de solutions dont les algorithmes seront intégrés aux solutions d'Intrasense mais aussi commercialisés de manière autonome. Déjà installée sur des premiers sites pilotes, la solution Liflow poursuit ses développements et l'intégration de nouveaux algorithmes d'IA.

Herige

Le spécialiste des matériaux de construction livrera ses résultats du premier semestre.

Latecoere

L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Lhyfe

Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Lumibird

Le spécialiste du laser dévoilera ses résultats du premier semestre.

Quadient

Au premier semestre, Quadient a réalisé un résultat net part du groupe de 24 millions d'euros, en recul de 32,8%. L'Ebit courant du groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier a atteint 61 millions d'euros, en hausse organique de 0,3 %. Il a reculé de 6% en données publiées. La marge opérationnelle courante s'établit à 11,5% du chiffre d'affaires au premier semestre 2024 contre 12,6 % au premier semestre 2023.

Solutions30

Solutions30 a annoncé l'acquisition de la société Xperal, société spécialisée dans les projets solaires B2B de bout en bout aux Pays-Bas et en Allemagne. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. " Cette acquisition s'aligne sur l'objectif stratégique du groupe d'étendre ses services dans la région du Benelux et d'augmenter sa part de marché ", a expliqué le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies.

Spineway

A fin juin 2024, la trésorerie de Spineway s'élève à 1,6 million d'euros et l'endettement net reste faible à 0,3 million d'euros pour 20,7 millions d'euros de capitaux propres, portant le gearing (endettement net sur fonds propres) à 1,3 %. Cette medtech qui conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale prévoit de "retrouver l'équilibre opérationnel à moyen terme avec pour objectif de renouer à terme avec la profitabilité".

Transgene

La biotech précisera ses résultats du premier semestre.