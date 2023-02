Cabasse a connu une fin d'année difficile

(AOF) - Cabasse a dévoilé un chiffre d’affaires consolidé en repli de 8% à 10,1 millions d’euros. « La fin d’année a été pénalisée par la mise sur le marché plus tardive qu’escomptée des nouveaux produits Luxury Audio sans-fil de la nouvelle collection Classique Connecté en raison de difficultés d’approvisionnement ou parfois d’indisponibilité pour certains composants électroniques clés (amplificateurs et convertisseurs numérique-analogique) « a expliqué la société française d’audio haute-fidélité.

Toujours en fin d'année, Cabasse a dû faire face à des prises de commandes réduites des acteurs de la grande distribution spécialisée, menant des politiques de déstockage.

Au total, Cabasse évalue son manque à gagner à environ 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre. Il est ressorti à 3 millions d'euros, en recul de 33%.

En 2023, Cabasse ambitionne de renouer avec une progression à deux chiffres de ses ventes sur l'ensemble de l'exercice, un rythme de progression conforme à l'ambition de la société de réaliser une croissance annuelle moyenne supérieure à 15% sur la période 2021-2025.

" Alors que les difficultés d'approvisionnement en composant clés vont se résorber progressivement au premier semestre 2023, l'exercice sera marqué par une accélération de la croissance au second semestre, avec notamment le lancement de deux nouveaux produits majeurs en fin d'année " précise la firme de Plouzané.

À plus long terme, Cabasse réitère ses objectifs formulés à l'occasion de son introduction en Bourse : une croissance annuelle moyenne supérieure à 15% sur la période 2021-2025 et une marge d'EBITDA normative de 15% à moyen terme.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.