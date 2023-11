Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CA0: franchit 7.200, vers une des meilleures séances de 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 16:23









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+1,6%) a littéralement décollé à la verticale à 14H30 avec une envolée de +60Pts en une minute.

Voilà un rare exemple de 'gap' intraday qui provoque une vague de rachats panique et propulse le CAC40 vers 7.200, soit 120Pts au-delà de ses planchers du jour.

L'indice CAC puis le SBF-120 sont tirés par ST-Micro (le SOX bondit de +2,6% à Wall Street) puis le compartiment automobile (Forvia +8,5%, Valéo +10%) et l'immobilier (avec Unibail à +5,8%) puis toutes les valeurs massacrées en octobre (Worldline, Téléperformances, Alstom...).



L'euro-Stoxx50 gagne +1,4% contre 0,1% avant les chiffres de l'inflation US et c'est un feu d'artifice haussier à Wall Street avec un Nasdaq revenu au-dessus des 14.000 (+2,3% à 14.080) pour la première fois depuis fin août (soit +11% en ligne droite depuis le 26 octobre).

Le S&P500 bondit de +1,8% (vers 4.490, meilleur score depuis le 14 septembre) et le Dow Jones de +1,3% (vers 33.800)



La publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, viennent de totalement dissiper les craintes de resserrement de la politique monétaire américaine en décembre mais également d'ici mai 2024.



Le tassement graduel de l'inflation est confirmé par le Département du Travail : l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,2% en octobre par rapport au même mois de 2022, contre +3,7% au mois de septembre.

Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 4% le mois dernier, un niveau là-aussi légèrement en dessous de la prévision du broker (4,1%).



Sur le marché obligataire, le réajustement des perspectives de hausse des taux a pour effet un lourd décrochage des rendements des bons du Trésor, avec un papier à dix ans qui se détend de 18 points de base à 4,46%.



Au même moment, le dollar se déprécie très nettement face à l'euro (chute de -1,3%), qui en profite pour remonter aux abords de 1,0835 face au billet vert, au plus haut depuis début septembre.

Le Dollar Index décroche de -1,1% vers 104,50, un 'plus bas' depuis le 12 septembre dernier.



L'Euro est également renforcé face au $ et autres devises par un indice ZEW du climat économique pour l'Allemagne -traduisant les attentes des experts allemands des marchés financiers- qui grimpe de 10,9 points en novembre pour s'établir à 9,8, revenant ainsi en territoire positif pour la première fois depuis avril.



'Les attentes économiques accrues s'accompagnent de perspectives nettement plus optimistes pour le secteur industriel allemand et les marchés boursiers nationaux et étrangers', souligne le président du ZEW, le professeur Achim Wambach.

Ce dernier pointe aussi la quasi-stabilité (+0,1 point) de l'indice évaluant la situation économique en Allemagne, à -79,8 points, ce qui selon lui 'confirme l'impression que le développement économique de l'Allemagne a atteint son point le plus bas'.

Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus fait part d'une commande de 10 appareils A350-900 d'une capacité de 340 sièges chacun de la part d'Egyptair, pour répondre à la demande croissante du transport aérien.



Technip Energies annonce la création de Reju, une entreprise innovante qui concevra des solutions nouvelles pour la régénération des fibres plastiques contenues en grande quantité dans les textiles qui ne sont pas recyclés et qui terminent en déchets.



Arkema a annoncé hier soir avoir placé avec succès une émission obligataire de 700 millions d'euros à échéance 6,5 ans portant un coupon annuel de 4,25% afin, entre autres, d'étendre la maturité de sa dette.



Ipsen et Genfit annoncent les résultats complets de l'étude pivot de phase III ELATIVE qui seront présentés oralement au congrès de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) et publiés dans le New England Journal of Medicine.





