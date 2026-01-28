 Aller au contenu principal
C3.AI est en pourparlers pour fusionner avec la startup Automation Anywhere, selon The Information
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 03:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle pour entreprises C3.AI AI.N est en pourparlers pour fusionner avec la startup privée Automation Anywhere, a rapporté The Information mardi, citant des personnes familières avec les discussions.

Si l'accord se concrétise, Automation Anywhere achèterait C3.AI et s'introduirait en bourse en conséquence, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

