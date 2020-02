C1: Gnabry et le Bayern s'offrent le scalp de Chelsea

Le jeune attaquant du Bayern Munich Serge Gnabry auteur d'un doublé contre Chelsea, le 25 février 2020 à Stamford Bridge ( AFP / Glyn KIRK )

Le Bayern Munich a pris une énorme option sur les quarts de finale de la Ligue des champions en venant gagner à Chelsea (3-0) grâce à un doublé de Serge Gnabry, l'ancien Gunner, à qui l'air de Londres réussit bien.

Début octobre déjà, lors d'un match de poule à Tottenham, l'international allemand avait largement participé à une démolition en règle des Spurs (7-2) avec quatre buts à la clé.

Mercredi, à Stamford, il a rajouté deux buts à son total, lui qui n'avait jamais marqué à Londres pendant ses années à Arsenal, de 2012 à 2014.

Et le Gnabry frappe toujours deux fois. Contre les Spurs, il avait trouvé la faille à la 53e et la 55e minute, puis à la 83e et la 88e. Là, c'est à la 51e et la 54e qu'il a fait plier des Blues vaillants mais impuissants jusque là.

Toujours à la recherche d'une formule qui donne un peu de régularité aux prestations de son équipe, Frank Lampard avait décidé de reconduire le même onze de départ vainqueur de Tottenham samedi (2-1).

Une aubaine pour le Français Olivier Giroud, buteur en championnat, et pour Ross Barkley ou Marcos Alonso, habituellement des seconds choix.

- Actions d'école -

Malheureusement, l'opposition en face était d'un tout autre niveau et si Chelsea a réussi à monter son niveau d'intensité, ils ont, au mieux, offert une résistance honorable à l'ogre bavarois qui a su attendre son heure.

L'attaquant français de Chelsea Olivier Giroud au duel avec le milieu du Bayern Munich Joshua Kimmich à Stamford Bridge, le 25 février 2020 ( AFP / Ben STANSALL )

Toujours préféré à Kepa, le gardien aux 80 millions d'euros, Willy Caballero a repoussé l'échéance sur des interventions décisives devant Robert Lewandowski (26e, 28e), et il a soufflé de soulagement en voyant une frappe enveloppée de Thomas Müller frôler son poteau (29e) et une tête du meneur de jeu toucher la barre (35e).

Chelsea a bien eu un quart d'heure, à cheval sur la pause, où il a pu se dire qu'un meilleur résultat que 0-0 était possible, Giroud étant deux fois tout près de reprendre des centres-tirs de Mason Mount (34e) ou Reece James (39e).

Dans la foulée, Marcos Alonso s'est créé une occasion encore plus nette mais sa frappe a été bien repoussée par Manuel Neuer (43e), également présent par deux fois devant Mount et Barkley au retour des vestiaires (48e).

Mais à force de ne pas saisir leurs opportunités, les hommes de Frank Lampard se son faits punir sur deux actions d'école entre Lewandowski et Gnabry.

Deux une-deux, conclus par Gnabry, mais où la naïveté et aussi les lacunes de certains défenseurs à ce niveau de compétition ont été criantes.

Serge Gnabry, au sol, ouvre le score pour le Bayern Munich contre Chelsea à Stamford Bridge, le 25 février 2020 ( AFP / Ben STANSALL )

Le troisième but, inscrit par Lewandowski sur un nouveau contre (3-0, 76e), est presque anecdotique. L'exclusion d'Alonso en fin de match pour un mauvais geste sur le Polonais beaucoup moins, dans un secteur où Lampard n'a pas énormément de solutions.

Avec Leipzig qui a pris un avantage intéressant en gagnant à Tottenham (0-1) la semaine dernière et le Bayern qui a déjà plié son huitième contre Chelsea, la Bundesliga a en tout cas mis à mal la toute puissance de la Premier League sur le continent la saison dernière.

