"C'est un nouveau Pierre et Vacances qui naît avec cet accord", se réjouit son DG

Le numéro un européen des résidences de loisirs a annoncé lundi 20 décembre être en négociation exclusive avec un groupe d’investisseurs britannique qui va injecter 200 millions d’euros de fonds propres et procéder à un désendettement massif.

Photo prise le 20 octobre 20156 du site des "Jardins Extraordinaires", dans le cadre du plan de construction de la station "Villages Nature", un projet de partenariat écotouristique entre le groupe français Pierre et Vacances -Center Parcs et Euro Disney. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Pierre et Vacances est-il sorti d'affaires ? Très affecté par la crise sanitadu Covid-19 et plombé par une dette massive, le numéro un européen des résidences de loisirs a annoncé lundi 20 décembre avoir conclu un accord d'exclusivité de négociations jusqu'au 31 janvier avec un consortium d'investisseurs composé de ses créanciers Alcentra et Fidera et de son bailleur Atream, pour une recapitalisation et une importante conversion de dettes.

L'opération, qui a reçu un accord de principe des principaux créanciers financiers, prévoit une injection de 200 millions d'euros de fonds propres via deux augmentations de capital dont l'une, de 150 millions, réservée au consortium, et un "désendettement massif" via la conversion en capital de plus de "551 millions d'euros de dettes", dans les prochains mois.

"C'est un nouveau Pierre et Vacances-Center Parcs qui naît avec cet accord" , se réjouit auprès de l' AFP Franck Gervais,directeur général du groupe de 12.000 salariés, saluant "un accord historique". "Il permet de conserver, unifié, ce groupe dont les marques Center Parcs, Pierre et Vacances, Maeva et Adagio proposent l'ensemble des expériences attendues aujourd'hui par les clients, dans un tourisme profondément modifié par le Covid-19: beaucoup plus proche, responsable, authentique, en famille...", estime-t-il.

"Une page se tourne"

Cette restructuration n'est pas que financière. Le trio d'investisseurs va prendre le pouvoir, qui jusqu'alors était détenu par le fondateur Gérard Bremond, 84 ans. "À terme les trois investisseurs, Alcentra, Fidera et Atream auront 50 à 60% du capital, les créanciers 30% et les actionnaires actuels, 10 à 15%. Une page se tourne , M. Brémond s'efface mais il est très à l'aise avec cela, parce que son souhait était de voir le groupe perdurer dans son intégrité", assure M. Gervais.

"Il faut saluer cet acte symbolique fort, et M. Brémond se recentre sur ce qui lui plaît : être apporteur d'affaires pour la foncière qui sera créée et détiendra les biens immobiliers du groupe. Cette foncière simplifie notre modèle : le groupe était trop compliqué, pas assez performant financièrement. I l sera désormais beaucoup plus solide. Il faut maintenant atteindre la performance promise aux investisseurs. Nous en avons enfin les moyens", précise-t-il.

Les derniers mois le rendent optimiste, estime Franck Gervais. "Depuis que nous avons pu rouvrir en juin, nous avons eu un excellent été et un excellent automne, au-dessus de 2019, et des prévisions supérieures à notre budget. C ela veut dire que nous avons le bon positionnement, les bons produits, et que la stratégie de monter en gamme et de proposer des expériences authentiques au contact de la nature cartonne" , se félicite-t-il.