"C'est maintenant qu'il faut faire preuve de sang froid", assure James McCann d'Aberdeen

(AOF) - "La semaine prochaine, les marchés se concentreront principalement sur les statistiques du marché du travail américain publiées vendredi. Il y a actuellement 8 millions de personnes en moins au travail par rapport au niveau pré-Covid, même si le nombre d'offres d'emploi montre que, du travail, il y en a. Les emplois sont là, mais les gens n'en veulent pas, pour l'instant", observe James McCann, Deputy Chief Economist chez Aberdeen Standard Investments.

Selon lui, les gens semblent réticents à reprendre le travail. Même si cette réticence devrait s'estomper à mesure que les cas de Covid diminuent, que les vaccinations augmentent et que les restrictions de santé publique s'assouplissent, nous pourrions voir les entreprises contraintes d'augmenter les salaires dans certains emplois et secteurs à court terme pour inciter les gens à revenir. Cela pourrait alimenter l'anxiété des investisseurs face à une inflation galopante.

La Fed ne fait pas grand-chose pour calmer cette inquiétude souligne l'économiste. Elle reste convaincue que les pressions actuelles sur les prix seront transitoires et qu'elles se résorberont avant de poser un problème. Pour certains investisseurs, cela ressemble au mieux à de la complaisance. Mais il est normal pour eux d'essayer le brouillard actuel. Bon nombre de ces mêmes investisseurs, en effet, ont par le passé accusé la Fed d'être trop réactive aux mouvements à court terme des marchés.

"Le rapport de la semaine prochaine n'est pas susceptible d'endiguer l'anxiété du marché. L'embauche sera probablement assez modérée, car la plupart des facteurs qui retiennent les travailleurs restent en place. Mais, et c'est là l'important, ils ne le seront pas pour longtemps. Cette dynamique de pénurie de travailleurs s'estompera au fur et à mesure que les mesures de relance se déploieront, que davantage de personnes seront vaccinées et que la pandémie en général continuera de reculer. C'est maintenant qu'il faut faire preuve de sang froid", conclut James McCann.