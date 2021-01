C'est le bon moment d'investir au Japon, affirme Neuberger Berman

(AOF) - Après plusieurs années très calmes, les marchés actions japonais sont à nouveau orientés à la hausse, observe Keita Kubota, responsable Actions Japonaises chez Neuberger Berman. Malgré des taux d'intérêt proches de zéro depuis plus de deux décennies, le pays offre aujourd'hui aux investisseurs des rendements positifs. Ce qui est mieux qu'en Europe et aux États-Unis, où les rendements sont négatifs. Le Japon devient ainsi de plus en plus attractif pour les investisseurs étrangers.

Mais attention prévient Keita Kubota, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et de discernement dans le cadre de leur sélection active afin de bien identifier les gagnants parmi les inévitables perdants de cette transformation.

Neuberger Berman applique un processus de sélection rigoureux axé sur les fondamentaux de l'entreprise, la matérialité, la gouvernance, le potentiel d'engagement et la valorisation pour identifier ce qu'il appelle les " pépites cachées ".

Il s'agit des " Disrupteurs émergents ", c'est-à-dire des entreprises de nouvelle génération à l'organisation légère qui offrent des innovations de rupture, des " Petits géants " à savoir les leaders de niches industrielles en forte croissance avec de fortes barrières à l'entrée, ou encore des entreprises à " Forte décote " ouvertes à l'engagement pour revenir aux bénéfices ainsi que " Les survivants de la décennie perdue ", ces leaders des industries en consolidation avec des bilans solides .