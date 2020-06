Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "C'est compliqué", dit Maas à propos de la relation Berlin-Washington Reuters • 07/06/2020 à 00:48









BERLIN, 7 juin (Reuters) - La relation de l'Allemagne avec les Etats-Unis est "compliquée", déclare le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, dans un entretien publié dimanche par Bild am Sonntag, disant regretter le retrait prochain de soldats américains déployés en Allemagne. Le président américain Donald Trump a ordonné à l'armée américaine de retirer 9.500 soldats d'Allemagne, a-t-on appris vendredi auprès d'un haut responsable américain. Si ce retrait venait à être effectif, "nous en prendrions note", dit le chef de la diplomatie allemande dans les colonnes du journal. "Nous apprécions la coopération avec les forces armées américaines qui s'est développée au fil des décennies. Elle est dans l'intérêt des deux pays", ajoute-t-il. Heiko Maas reconnaît des problèmes dans la relation entre Berlin et Washington. "Nous sommes des partenaires étroits au sein de l'Alliance transatlantique. Mais c'est compliqué". Cette décision de Donald Trump serait sans lien avec les tensions entre le président américain et la chancelière allemande Angela Merkel, a assuré vendredi un haut représentant américain, alors que Merkel a critiqué la volonté de Trump de tenir un sommet du G7 ce mois-ci. (Paul Carrel; version française Jean Terzian)

