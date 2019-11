C-Band Alliance dévoile sa proposition de contribution au fisc américain

Par ailleurs, pour s'assurer que tous les Américains bénéficieront des avantages de la 5G, la CBA a initié des discussions avec les membres du Congrès pour élaborer une proposition destinée à financer le déploiement d'un réseau 5G d'accès ouvert large bande en zone rurale, pouvant inclure une combinaison d'apport en capital et de contribution au spectre.

" Ce paiement au U.S. Treasury serait calculé après avoir pris en compte ma déduction de tous les coûts encourus liés à la planification et la prise des mesures de mise en œuvre de la proposition de la CBA pour libérer 300 MHz du spectre " a précisé les opérateurs de satellites.

(AOF) - La C-Band Alliance (CBA), qui comprend les opérateurs de satellites, Intelsat, SES et Telesat, a déposé sa Proposition de contribution au Trésor auprès de la Federal Communications Commission (FCC - Commission fédérale des communications). Elle s'engage à payer une partie des recettes nettes de sa vente aux enchères au Trésor américain, en utilisant une formule progressive dans une fourchette de 30 % à 75 % des recettes, en fonction du résultat des enchères.

