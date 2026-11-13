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ByteDance, propriétaire de TikTok, prévoit un rachat d'actions sur la base d'une valorisation de 400 milliards de dollars, selon The Information
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 01:58

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ByteDance, la société chinoise propriétaire de TikTok, prévoit de racheter jusqu’à 6 milliards de dollars d’actions auprès d’investisseurs existants, sur la base d’une valorisation d’environ 400 milliards de dollars, a rapporté jeudi The Information, citant une lettre adressée aux actionnaires et une source proche du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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