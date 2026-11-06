ByteDance, propriétaire de TikTok, envisage d'étendre un projet de centre de données au Brésil, selon Bloomberg News

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ByteDance, la société propriétaire de TikTok, envisage d'étendre un projet de centre de données dans le nord-est du Brésil, a rapporté vendredi Bloomberg News.