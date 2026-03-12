BuzzFeed signale un risque de cessation d'activité, les actions chutent de 14 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de médias numériques BuzzFeed

BZFD.O a fait part jeudi de ses doutes quant à sa capacité à poursuivre son activité et a indiqué qu'elle ne fournirait pas de prévisions pour 2026.

Les actions de la société ont baissé de 14% après la cloche.

"Bien que nous ayons considérablement réduit nos coûts d'exploitation et nos obligations immobilières, nous sommes toujours confrontés à des engagements hérités qui pèsent sur l'entreprise", a déclaré le directeur financier de BuzzFeed, Matt Omer, dans un communiqué.

L'entreprise a également indiqué qu'elle pourrait ne pas disposer de suffisamment de liquidités pour faire face à ses obligations financières au cours des 12 prochains mois. Au 31 décembre, BuzzFeed disposait de 8,5 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie.

Pour le quatrième trimestre, BuzzFeed a déclaré un chiffre d'affaires de 56,5 millions de dollars, contre 56,2 millions de dollars pour la même période l'année dernière.