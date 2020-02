Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Buttigieg donné en tête des caucus de l'Iowa après des heures de confusion Reuters • 04/02/2020 à 23:57









(Lire que Buttigieg est l'ancien maire de South Bend) DES MOINES, Iowa, 4 février (Reuters) - Pete Buttigieg a émergé en tête des caucus démocrates de l'Iowa dont les premiers résultats encore partiels ont été diffusés mardi par les instances locales du parti après une très longue et chaotique attente. Avec 26,9% des délégués qui étaient en jeu dans cet Etat rural du Midwest, l'ancien maire de South Bend, dans l'Indiana, devance de justesse le sénateur du Vermont Bernie Sanders (25,1%) et plus largement la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren (18,3%). Ces résultats portent sur 62% des lieux de vote. Avec 15,6% des délégués, Joe Biden, qui fut l'ex-président de Barack Obama, arrive en quatrième position d'une consultation marquée par la plus grande confusion. Les caucus de l'Iowa, comme de tradition, devaient lancer lundi le marathon des primaires du Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre. Ils ont surtout été l'occasion d'un faux départ dû à un embarrassant bug informatique. Les organisateurs avaient opté cette année pour une application électronique afin de centraliser les résultats mais des failles dans le cryptage des données ont retardé le processus et les lignes téléphoniques que des responsables ont utilisées par la suite pour faire remonter les résultats ont été vite saturées. Plusieurs équipes de candidats démocrates ont critiqué les instances locales tandis que Donald Trump brocardait sur Twitter un "désastre absolu". (Joseph Ax et Ginger Gibson avec Amanda Becker à Washington version française Henri-Pierre André)

