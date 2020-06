Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client But sur le point de racheter Conforama-BFM Business Reuters • 17/06/2020 à 08:58









PARIS, 17 juin (Reuters) - Les enseignes d'ameublement But et Conforama ont trouvé un accord pour s'allier, rapporte mercredi BFM Business, ajoutant qu'une réunion est prévue ce jour entre les syndicats de Conforama et les actionnaires de But. Les discussions avancent "très bien" et vont, "sauf rebondissement de dernière minute", déboucher sur un accord, indique la chaîne, citant plusieurs sources proches du dossier. De son côté, la direction de Conforama a confirmé à BFM Business que Conforama France envisageait un adossement à Mobilux, l'actionnaire de But, mais a indiqué qu'aucun engagement ferme n'avait été signé. Selon BFM Business, But prévoit de reprendre Conforama, ses 8.000 salariés et ses 165 magasins en France. La signature de la transaction est attendue fin juillet et une finalisation de la reprise fin août. La reprise par But de Conforama doit permettre à ce dernier, en grandes difficultés, d'éviter la faillite. Mercredi, Cafom, autre groupe spécialisé dans la distribution d'ameublement, a de son côté annoncé être entré en négociation exclusive avec l'homme d'affaires Thierry Le Guénic pour lui céder sa chaîne de magasins d'ameublement et d'accessoires d'intérieur Habitat. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Bureau de Paris)

