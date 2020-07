Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Burkina-Enquête sur des cadavres découverts après une opération de l'armée Reuters • 02/07/2020 à 04:46









OUAGADOUGOU, 2 juillet (Reuters) - Le ministère de la Défense burkinabé a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête après la découverte de sept cadavres criblés de balles en périphérie d'une ville de l'est du pays où l'armée a mené une opération. Les forces de sécurité du Burkina Faso, de même que dans l'ensemble du Sahel, sont passées à l'offensive contre les groupes djihadistes qui ont mené des attaques dans la région et alimenté les tensions ethniques. Dans un communiqué, le ministère de la Défense indique que, "suite à une opération militaire menée le 29 juin dans la localité de Boumoana, près de Tanwalbougou, sept cadavres d'individus qui ont été tués par balle ont été découverts par des habitants en périphérie de la ville". Les responsables seront traduits devant la justice, a-t-il ajouté. (Thiam Ndiaga; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.