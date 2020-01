Bureau Veritas va recruter plus de 12.000 personnes

(CercleFinance.com) - Le groupe de services d'inspection et de certification Bureau Veritas indique prévoir de recruter plus de 12.000 personnes à travers le monde en 2020, dont plus de 8.000 en Asie-Pacifique, de 2.000 sur le continent américain, 2.000 en Europe et 550 en Afrique.

Le titre présente un PER 2020 de 22 fois, presque comme Intertek (22 fois), mais moins que les 26 fois de SGS. Et bien plus que les 13 fois d'Applus.