Bureau Veritas : une dégradation de recommandation pèse

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas accuse lundi la plus forte baisse de l'indice SBF 120 dans le sillage d'une dégradation de recommandation d'UBS, que la banque suisse justifie par la récente surperformance du titre A 12h30, le titre cède 1,2% alors que l'indice SBF progresse au même moment de 0,2%. UBS a ramené ce matin sa recommandation sur la valeur de 'achat' à 'neutre' en raison de sa récente performance, le titre ayant progressé de 35% sur l'année écoulée contre un gain de 20% pour ses plus proches comparables. Dans sa note, la banque privée indique toutefois avoir relevé son objectif de cours sur le titre de 25 à 26 euros.

Valeurs associées BUREAU VERITAS Euronext Paris -1.02%