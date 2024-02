Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bureau Veritas: une acquisition au Mexique information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce l'acquisition d'ANCE SA de CV (Asociación de Normalización y Certificación), l'entité d'évaluation de conformité d'ANCE Estándares SC et leader des services d'essais et de certification des produits électriques et électroniques au Mexique.



Partenaire stratégique pour un large portefeuille de clients, cette société emploie environ 400 personnes dans ses différents laboratoires à travers le pays et a généré un chiffre d'affaires d'environ 21 millions d'euros en 2023.



'Grâce à cette acquisition, Bureau Veritas établira un centre de compétences qui soutiendra la croissance continue du Mexique en tant qu'importateur, fabricant et exportateur de produits technologiques', explique le groupe français.





