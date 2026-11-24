(Zonebourse.com) - AlphaValue recommande de renforcer l'action Bureau Veritas. Le bureau d'études vise 33,70 euros à six mois, soit 13,9% de plus que le cours de 29,60 euros retenu dans son commentaire du jour. Il juge le groupe français d'inspection et de certification trop peu valorisé face à son rival suisse SGS.

Bureau Veritas vaut-il mieux en Bourse ? Selon AlphaValue, de 2021 à 2025, le spécialiste des prestations d'évaluation de conformité et de certification a fait progresser ses ventes plus vite que son rival helvétique SGS, hors effets de change et acquisitions, même en excluant ses activités maritimes et offshore.

Pourtant, rapporté aux bénéfices d'exploitation attendus entre 2026 et 2028, AlphaValue estime que Bureau Veritas se paie environ 20% moins cher que SGS. L'écart était de 12,5% en moyenne ces dernières années.

Les ventes devraient accélérer en fin d'année

Le troisième trimestre a rassuré AlphaValue après un début d'année perturbé par le conflit au Moyen-Orient. "La croissance organique devrait s'améliorer au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, même sans reprise significative des volumes perdus au premier trimestre 2026", écrit le bureau d'études.

Pour 2027, AlphaValue compte notamment sur le renouvellement des certifications chez les clients et sur la demande liée aux centres de données et aux usines de semi-conducteurs.

Wendel pèse encore sur le cours

Cette amélioration attendue ne suffit toutefois pas, aux yeux d'AlphaValue, à effacer l'effet Wendel. L'actionnaire souhaite réduire sa participation dans Bureau Veritas, et la perspective de ventes d'actions explique, selon le bureau d'études, une partie de l'écart avec SGS. "Une fois cet épisode derrière nous, nous ne voyons aucune raison pour que la décote ne se resserre pas", estime AlphaValue.

Bureau Veritas a par ailleurs annoncé hier l'acquisition de Topo Solutions, une plateforme numérique intégrant l'intelligence artificielle pour piloter l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

A 14h30, le titre progressait de 0,74%, à 29,79 euros, portant sa progression à 9,53% depuis le début de l'année.

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