Bureau Veritas : tous les voyants sont au vert au premier semestre 2022

(AOF) - Au premier semestre 2022, le spécialiste de l'inspection et de la certification des produits a annoncé un bénéfice net ajusté de 248,6 millions d'euros en hausse de 15,8% (+10,5% à taux de change constant). Le bénéfice par action ajusté correspondant a été de 0,55 euro contre 0,48 euro, soit une progression de 15,2% (+9,9% à taux de change constants). Les recettes se sont également inscrites à 2,69 milliards d'euros en croissance de 11,4% (6,9% à taux de change constants).

Sur la base d'un solide pipeline de ventes autour du portefeuille diversifié du groupe et des opportunités importantes de croissance liées à sa gamme de services et de solutions durables, et en supposant qu'il n'y ait pas de nouvelle vague de Covid-19 dans ses principaux pays d'implantation, Bureau Veritas prévoit toujours pour l'ensemble de l'année 2022 de réaliser une croissance organique de son chiffre d'affaires et d'améliorer sa marge opérationnelle ajustée, tout en générant un flux de trésorerie solide et durable, avec une conversion de trésorerie supérieure à 90%.

Didier Michaud-Daniel, directeur général de Bureau Veritas a commenté : "Les résultats semestriels du groupe démontrent la force de notre portefeuille d'activités diversifié et de notre empreinte géographique. Nous avons enregistré une très bonne croissance organique du chiffre d'affaires au cours du semestre, malgré les conséquences de la guerre en Ukraine et les fermetures dans de nombreuses villes de Chine au deuxième trimestre. Nous restons positionnés de manière unique pour soutenir nos clients dans leur engagement vers des modèles économiques résilients et durables. Pour l'avenir, malgré l'environnement incertain auquel nous sommes confrontés, nous confirmons nos perspectives pour 2022."

- Groupe né en 1828, numéro un mondial (5 % du marché) sur le marché de l'inspection et de la certification des produits ;

- Chiffre d'affaires de 4,6 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (29%), l’agro-alimentaire & matières premières (21 %), l’industrie (20 %), les biens de consommation (14 %), la certification (8 %) et le marine&offshore (8 %) ;

- Chiffre d’affaires réparti entre l’Europe pour 36 %, l’Asie-Pacifique pour 31 % (dont la Chine, 1er pays du groupe par les effectifs et le chiffre d’affaires), les Amérique pour 24 % et l’Afrique-Proche-Orient ;

- Modèle d'affaires fondé sur l’exploitation de la valeur des activités existantes et des mutations technologiques et sur la sélectivité des opportunités de croissance ;

- Capital contrôlé à 35,48 % par Wendel, Aldo Cardoso présidant le conseil d'administration de 12 membres, Didier Michaud-Daniel étant directeur général ;

- Situation financière saine avec un ratio dette/résultat d'exploitation de 1,8 et des liquidités de 1,8 Mds€ .

Enjeux

- Stratégie 2025 : avec 3 moteurs de croissance –scale (accélérer et standardiser l’offre de services), expand (profiter des opportunités des enjeux de transition énergétique et de durabilité), et lead (se positionner sur la connectivité, la cybersécurité et la traçabilité); et 3 objectifs financiers : croissance à un chiffre, marge supérieure à 16 % et taux de conversion de trésorerie de + 90 % ;

- Stratégie d'innovation avec 3 priorités : efficacité digitale des opérations via des plateformes de collaboration, usage de modèles alternatifs digitaux et diversification vers la cybersécurité, la protection des données personnelles(5 % au moins des dépenses informatiques) et la connectivité : programmes d'incubation, Data lab, partenariats de recherche / partenariats avec Microsoft, DS, Worldline, Cornis, Ergoss.. ;

- Stratégie environnementale 2025 pilotée par la solution interne Clarity : réduction des émissions annuelles de CO2 à 2 tonnes par employé et par an, 58 % des ventes issues des services de la ligne verte BV, accompagnement des clients avec la mise à disposition des solutions Clarity ;

- Portefeuille d'activité résistant, 45 % provenant de contrats longs ;

- Faiblesse de la concurrence en raison des barrières à l'entrée : réputation d’intégrité et d’indépendance, agréments et accréditations publique, densité du réseau mondial.

Défis

- Différences de marges entre divisions, les activités bâtiment et industrie étant les moins margées ;

­- Guerre Russie-Ukraine : impact limité (1 % des revenus du groupe)

- Après un 1 er trimestre dynamique, objectif 2022 d’une croissance inférieure à 10 % des revenus et d’une amélioration de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2021 de 0,53 €.

