Bureau Veritas : suspension des objectifs pour 2020

Bureau Veritas a pris des mesures visant à contrôler les coûts et la trésorerie. (Crédits photo : - L. Grassin)

(CercleFinance.com) - En ligne avec sa réponse initiale à l'épidémie, le groupe de services d'inspection et de certification Bureau Veritas indique que 'l'atteinte des objectifs 2020 est remise en cause' et que 'leur mise à jour est prématurée à ce stade'.

Il affirme toutefois bénéficier 'd'une situation financière très solide avec les liquidités et financements nécessaires'. À fin 2019, il disposait d'une trésorerie disponible de 1,4 milliard d'euros et de lignes de crédit non tirées de 600 millions.

Bureau Veritas a pris des mesures visant à contrôler les coûts et la trésorerie, qui incluent notamment la suspension de tous les investissements non essentiels et la mise en place d'un plan d'austérité à travers le monde.