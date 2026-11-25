(Zonebourse.com) - Le fonds américain Advent étudie un rachat de Bureau Veritas, selon Bloomberg. A Paris, l'action du groupe d'inspection et de certification en profite et gagne plus de 7% en fin de matinée.

L'intérêt d'Advent en est à un stade préliminaire selon Bloomberg et aucune offre n'a été annoncée pour le moment. Mais ces spéculations de rachat font bondir l'action Bureau Veritas ce matin en Bourse.

AlphaValue juge un rachat probable

Avant la rumeur, AlphaValue recommandait de "renforcer" le titre et visait 33,70 EUR à six mois. Le bureau d'études estimait que Bureau Veritas se payait environ 20% moins cher que le suisse SGS au regard de leurs bénéfices d'exploitation attendus. Il juge désormais un rachat probable et y voit une occasion pour Wendel, l'actionnaire de référence, de céder sa participation.

"Toute indication de prix reste spéculative, mais nous estimons qu'une prime de 20% sur la clôture de la veille, soit 36 EUR par action, est le minimum pour rendre l'opération attractive aux yeux des actionnaires actuels", écrit AlphaValue dans sa note publiée mercredi matin.

Jefferies n'exclut pas d'autres prétendants

De son côté, Jefferies recommande l'achat avec un objectif de cours de 33 euros soit environ 11% de plus que la clôture de la veille, à 29,83 euros. Pour apprécier le prix d'un éventuel rachat, la banque regarde du côté d'Intertek, qui fait l'objet d'une offre du fonds EQT. Selon ses calculs, Bureau Veritas se payait 18,5 fois son bénéfice attendu pour 2027, contre 23 fois les bénéfices attendus pour le groupe britannique.

Jefferies estime que Wendel, qui a déjà réduit sa participation, pourrait soutenir une offre à un prix jugé raisonnable. La banque relève aussi le précédent SGS. "Nous relevons également l'intérêt confirmé de SGS pour Bureau Veritas en janvier 2025, ce qui laisse penser qu'il pourrait y avoir d'autres prétendants", écrit-elle. Pour rappel, les discussions entre SGS et Bureau Veritas avaient pris fin sans accord.

A 11h10, l'action Bureau Veritas gagnait 7,51%, à 32,07 euros, portant sa progression à 17,44% depuis le début de l'année.

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