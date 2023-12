Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bureau Veritas: renforcement du comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce le renforcement de son comité exécutif à compter du 1er janvier 2024, avec notamment la nomination de Juliano Cardoso au poste nouvellement créé de vice-président exécutif, développement de l'entreprise et développement durable.



Le groupe de services d'inspection et de certification a aussi nommé Philipp Karmires vice-président exécutif et chief digital officer, et Surachet Tanwongsval vice-président exécutif en charge de l'Asie-Pacifique, Matières Premières, Industries & Infrastructures (CIF).



En effet, au sein de la division CIF, Bureau Veritas a décidé de diviser la région regroupant actuellement l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient en deux nouvelles régions : Moyen-Orient, Mer Caspienne et Afrique d'une part, et Asie-Pacifique (dont Chine et Inde) d'autre part.





